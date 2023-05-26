Общественная палата Дагестана оказала гуманитарную помощь военнослужащим Каспийской флотилии

Член Общественной палаты Виктория Гаджиева передала для нужд Каспийской флотилии водонагреватели, насосы, обогреватели, генераторы, бензопилы. Всего в составе отправленного груза более 60 наименований различной техники.

По словам Виктории Гаджиевой, члены Общественной палаты Дагестана и ранее неоднократно принимали участие в отправке гуманитарной помощи. «Только так, объединившись, делая каждый на своём месте все от него зависящее, мы можем помочь защитникам Родины, поддержать их боевой дух, а значит ускорить день нашей общей Победы», — сказала она.

Источник: Мирмол