Общественная палата Дагестана нового созыва завершает формирование полного состава

Глава республики Сергей Меликов в начале марта текущего года подверг критике работу Общественной палаты Дагестана, заявив, что этот орган нуждается​ в «перезагрузке».

Глава РД распустил прежний состав в связи с окончанием срока его полномочий, указывая на такие пункты в работе: усиление общественного контроля, создание узконаправленных комиссий для более компетентного подхода к решению существующих вопросов в таких сферах, как добровольчество, патриотическое воспитание, ЖКХ и других. Было​ объявлено о начале​ отбора кандидатов.

Сегодня состоялось заседание, на котором уже утвержденные члены ОП РД выбирают остальную ее треть, то есть остальных 15 человек. Счётная комиссия под руководством члена ОП РД прошлого созыва Алюсета Азизханова приступила к работе.

Как известно, состав Общественной палаты Дагестана избирается на три года. В ее состав входят 45 человек. Треть членов ОП, согласно закону, утверждается главой региона по представлению структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений, зарегистрированных в республике. Вторая треть утверждается Народным собранием Дагестана по представлению местных НКО, в том числе региональных общественных объединений.

Глава Дагестана утвердил свою часть списка Общественной платы Дагестана. В опубликованном​ Указе​ от​ 23 мая​ приводится список их 15 человек и организации, по представлению которых назначены граждане. 6 граждан уже являются членами Общественной платы по предыдущему составу.​ На сессии Народного собрания парламент представил свой список еще из 15 человек. В числе новых членов ОП Дагестана, в том числе, отец Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова — Энгельс Гаджимагомедов, председатель Союза женщина Дагестана Интизар Мамутаева, руководитель ансамбля «Лезгинка» Джамбулат Магомедов, главный редактор газеты «Дагестанская правда» Бурлият Токболатова. Все они включены в состав ОП республики по представлению различных общественных объединений.

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