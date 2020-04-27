Общественная организация «Объединение наставников» стартует в новом формате

Теперь это комплексная цифровая платформа в новом формате, цель создания которой заключается в интеграции как уникального опыта и знаний наставников, так и в целом наставнических авторских и командных проектов, на единую платформу в удобном и современном формате – http://nastavniki.com

Формат предполагает современную видео подачу контента, создаваемого пользователям, а также позволяет пользователям в дистанционном режиме передавать собственные навыки, знания, обучаться и повышать компетенции.

Приглашаем Вас стать частью проекта – цифровым наставником!

Наиболее актуальные направление программ наставничества:

· Профориентация и построение карьеры

· Советы и опыт действий в сложных жизненных ситуациях

· Истории успеха и лучшие практики в различных областях

· Адаптация к новым условиям жизни: работа, место жительства и др.

· Создание и развитие своего бизнеса

· Развитие общественных, творческих и медиа проектов

· Лайфхаки, кейсы, разборы жизненных примеров и т.п.

· Программы в отношении отдельных категорий граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации или в категории риска, — инвалиды, безработные, беженцы, бывшие заключённые и другие.

Материал можно разместить:

· Самостоятельно, создав свой канал на платформе, подгрузив видео

· Cинхронизировать уже размещенные на YouTube материалы, всего за пару кликов

· Пройдя или проводя дистанционно видео-интервью (Skype, WhatsApp, Telegram).

· Организовывая интервью по своему направлению с экспертами-наставниками в очном и онлайн-формате, если Ваши личные компетенции пока еще недостаточны для авторского ведения.

Со стороны Объединения участникам оказывается безвозмездная поддержка:

· Предоставлен доступ к платформе, где могут размещаться материалы;

· Информационная поддержка и оказание содействия в личном или командном позиционировании, продвижении наиболее качественных программ;

· Методические рекомендации и консультации по размещению, продвижению и развитию программ;

· Содействие в привлечении стороннего финансирования рекламодателей, спонсоров, а также консультации и письма поддержки при подготовке заявок в фонды для получения грантов;

· Предоставляем рекомендации по возможным партнёрам.

Приглашаем стать наставником и поделиться своим опытом, знаниями и советами, передавая личностные и профессиональные компетенции, обмениваясь ими с коллегами и с начинающими специалистами.

Контакты:

www.nastavniki.com

WhatsApp: +7-963-693-69-30