Общественная организация «Объединение наставников» стартует в новом формате

Теперь это комплексная цифровая платформа в новом формате, цель создания которой заключается в интеграции как уникального опыта и знаний наставников, так и в целом наставнических авторских и командных проектов, на единую платформу в удобном и современном формате – http://nastavniki.com
Формат предполагает современную видео подачу контента, создаваемого пользователям, а также позволяет пользователям в дистанционном режиме передавать собственные навыки, знания, обучаться и повышать компетенции.
Приглашаем Вас стать частью проекта – цифровым наставником!
Наиболее актуальные направление программ наставничества:
· Профориентация и построение карьеры
· Советы и опыт действий в сложных жизненных ситуациях
· Истории успеха и лучшие практики в различных областях
· Адаптация к новым условиям жизни: работа, место жительства и др.
· Создание и развитие своего бизнеса
· Развитие общественных, творческих и медиа проектов
· Лайфхаки, кейсы, разборы жизненных примеров и т.п.
· Программы в отношении отдельных категорий граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации или в категории риска, — инвалиды, безработные, беженцы, бывшие заключённые и другие.
Материал можно разместить:
· Самостоятельно, создав свой канал на платформе, подгрузив видео
· Cинхронизировать уже размещенные на YouTube материалы, всего за пару кликов
· Пройдя или проводя дистанционно видео-интервью (Skype, WhatsApp, Telegram).
· Организовывая интервью по своему направлению с экспертами-наставниками в очном и онлайн-формате, если Ваши личные компетенции пока еще недостаточны для авторского ведения.
Со стороны Объединения участникам оказывается безвозмездная поддержка:
· Предоставлен доступ к платформе, где могут размещаться материалы;
· Информационная поддержка и оказание содействия в личном или командном позиционировании, продвижении наиболее качественных программ;
· Методические рекомендации и консультации по размещению, продвижению и развитию программ;
· Содействие в привлечении стороннего финансирования рекламодателей, спонсоров, а также консультации и письма поддержки при подготовке заявок в фонды для получения грантов;
· Предоставляем рекомендации по возможным партнёрам.
Приглашаем стать наставником и поделиться своим опытом, знаниями и советами, передавая личностные и профессиональные компетенции, обмениваясь ими с коллегами и с начинающими специалистами.
Контакты:
WhatsApp: +7-963-693-69-30