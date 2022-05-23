Общество

Общественная организация «Народное ополчение» отправила военнослужащим 20 тонн гуманитарного груза

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Дагестанская региональная общественная организация «Народное ополчение 1999 года «Интербригада» при содействии депутата Государственной Думы РФ от «Единой России» Джамаладина Гасанова приняли участие в акции «Посылка солдату». Это помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине.

Из Махачкалы в Крым отправились три машины с гуманитарным грузом 20 тонн.

Груз был доставлен в штаб 58 Армии. Представители региональной общественной организации «Народное ополчение» выгрузили часть груза на склад временного хранения, а остальная часть была отправлена на передовые позиции, где находятся российские военнослужащие.

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