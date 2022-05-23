Общественная организация «Народное ополчение» отправила военнослужащим 20 тонн гуманитарного груза

Дагестанская региональная общественная организация «Народное ополчение 1999 года «Интербригада» при содействии депутата Государственной Думы РФ от «Единой России» Джамаладина Гасанова приняли участие в акции «Посылка солдату». Это помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине.

Из Махачкалы в Крым отправились три машины с гуманитарным грузом 20 тонн.

Груз был доставлен в штаб 58 Армии. Представители региональной общественной организации «Народное ополчение» выгрузили часть груза на склад временного хранения, а остальная часть была отправлена на передовые позиции, где находятся российские военнослужащие.