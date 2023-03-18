Общерайонный субботник провели в Докузпаринском районе

Сегодня, 18 марта, в Докузпаринском районе провели весенний, масштабный общерайонный субботник.

В этот день, основная рабочая сила была сосредоточена на участках вдоль дороги республиканского значения.

Активное участие в субботнике принимали: работники районной администрации, администраций сельских поселений, учреждений и организаций муниципалитета, образовательные учреждения, также все равнодушные жители района.

К работе по перевозке бытового мусора была привлечена техника УЖКХ района.

В ходе субботника общественные территории, закрепленные за конкретными учреждениями и организациями, привели в надлежащее санитарное состояние, убрали мусор, а также побелили деревья.

В общей сложности усилиями трудовых коллективов района были убраны обширные территории вдоль трассы. Также, коллективы привели в надлежащий вид прилегающие к организациям и учреждениям территории: ликвидировали сухостой высохших деревьев, залежавшийся мусор, производили побелку деревьев и бордюров.

В сельских поселениях очистили от мусора главные улицы села, территории мемориалов и кладбищ.

Глава муниципалитета Магомед Шамилов лично контролировал ход проведения субботника, также были назначены ответственные заместители за каждой территорией.

По словам Магомеда Шамилова, главной целью субботника является вовлечение общественности в дело защиты природы, улучшение экологической обстановки в районе и повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории района.