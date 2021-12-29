Общение в прямом эфире

27 декабря 2021 года глава МО «Агульский район» Каидов Закир Гусейнович провёл прямой эфир для жителей района. Предваряя диалог, Закир Гусейнович отметил высокую активность жителей района в выборах в Государственную Думу и во Всероссийской переписи населения, подвёл итоги социально-экономического развития района в уходящем году.

Затем Закир Гусейнович стал отвечать на поступавшие вопросы жителей района. Вопросы поступали разные — газификация района, вывоз мусора, проблемы электроснабжения, состояние внутрирайонных дорог, доставка пенсий и назначение пособий на детей 3-7 лет, трудоустройство и занятость, водоснабжение и уличное освещение и другие. Некоторые злободневные вопросы, в частности задержка пенсий и неназначение пособий, глава района обещал взять под личный контроль.

Были и серьёзные вопросы, на которые Закир Гусейнович обстоятельно ответил. Некоторые вопросы и ответы на них приводим максимально близко к диалогу.

Вопрос: можно ли в районе взять в аренду землю?

Закир Гусейнович: если человек намерен вести сельскохозяйственную деятельность индивидуально или в виде КФХ, создавать рабочие места, то никаких причин для отказа нет. Предпочтение будет отдаваться тем, у кого есть чёткая программа деятельности.

Вопрос: почему в районе нет Дома Быта? При даже незначительной поломке бытовую технику приходится везти в Дербент. Негде отремонтировать обувь, одежду, постричься.

Закир Гусейнович: мы этот вопрос держим на контроле. Проблема в помещении для этой цели.

В райцентре несколько зданий, принадлежащих Дагпотребсоюзу. Мы выходили с предложением аренды или выкупа этих зданий, но пока ответа от Дагпотребсоюза не получили. Будем рассматривать и другие варианты.

Вопрос: в школах района давно ведётся преподавание родного языка, но нет учебников. Можно ли решить этот вопрос положительно? А то те учебники, которые поступили ещё в прошлом веке, давно пришли в негодность.

Закир Гусейнович: Насколько я знаю, учебники в рукописном варианте, подготовленные Салминат Нурадиновной и одобренные Минпросвещения, лежат в издательстве. Мы сейчас ищем спонсоров, которые профинансируют выпуск учебников.

Вопрос: нельзя ли из райцентра в Кушан-дере организовать маршрутку, а то людям приходится нанимать частников за немалые деньги, чтобы съездить в больницу, собес и другие учреждения?

Закир Гусейнович: можно и нужно. Только этот вопрос вопрос нужно решать совместно с доручастком и ГИБДД. После улаживания формальностей в следующем году, надеюсь, решим этот вопрос положительно.

В заключение прямого эфира Закир Гусейнович поздравил жителей района с наступающим Новым 2022 годом, пожелал им успехов и здоровья.

Абдулрашид Рамазанов