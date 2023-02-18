Образцовая площадка вместо строительного объекта появится на улице Хуршилова в Махачкале

Об этом сообщил в ходе встречи с жильцами многоквартирного дома по улице Абдулхамида Юсупова, 29 (Хуршилова, 9) руководитель города Ризван Газимагомедов.

«Жильцы этого дома своими силами поддерживают порядок и чистоту на прилегающей территории, но узнали, что на участок и футбольное поле во дворе претендуют третьи лица.

Они стали обращаться во все инстанции с просьбой сохранить дворовую территорию как общественное пространство. Рассказав мне о проблемах, просили навести порядок и благоустроить территорию.

Выслушал всех и принял решение благоустроить данный участок.

Также поблагодарил жителей за активную позицию, она способствовала возврату земельного участка в муниципальную собственность.

В ходе обхода двора горожане рассказали о сборе помощи для наших ребят, принимающих участие в СВО: они своим силами регулярно собирают и отправляют посылки бойцам.

Напомню, что Советский районный суд Махачкалы постановил вернуть городу участок, незаконно оказавшийся во владении частного лица», — сообщил мэр столицы на своей странице в телеграм.