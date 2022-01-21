Образовательные семинары по онлайн-торговле для организаций, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и иных заинтересованных лиц

Департамент развития внутренней торговли Минпромторга России в целях вовлечения организаций, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и иных заинтересованных лиц в сферу онлайн-торговли сообщает о проведении с 24 января по 4 февраля 2022 г. серии образовательных семинаров по программе на тему: «iTradeGo. Бизнес в интернете с нуля до первых заказов».
Цель программы: сформировать навыки и получить инструменты по первым шагам в онлайн-торговлю.
Расписание программы:
24 января (11:00 – 14:00): «Что такое интернет магазин. Выбор и анализ ниши».
26 января (11:00 – 14:00): «Структура каталога. Поставщики. Ассортимент».
28 января (11:00 – 14:00): «Финансы и закон в интернет-магазине».
31 января (11:00 – 14:00) «Сервисы для онлайн торговли и автоматизация в интернет магазине».
2 февраля (11:00 – 14:00): «Рекламная стратегия, трафик, вебаналитика».
4 февраля (11:00 – 14:00): «Маркетплейсы и прайсплощадки».
С более подробной информацией возможно ознакомиться по ссылке: https://s-dl.ru/itradego-online-obuche…urce=mptrf