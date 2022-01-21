Экономика

Образовательные семинары по онлайн-торговле для организаций, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и иных заинтересованных лиц

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Департамент развития внутренней торговли Минпромторга России в целях вовлечения организаций, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и иных заинтересованных лиц в сферу онлайн-торговли сообщает о проведении с 24 января по 4 февраля 2022 г. серии образовательных семинаров по программе на тему: «iTradeGo. Бизнес в интернете с нуля до первых заказов».

Цель программы: сформировать навыки и получить инструменты по первым шагам в онлайн-торговлю.

Расписание программы:

24 января (11:00 – 14:00): «Что такое интернет магазин. Выбор и анализ ниши».

26 января (11:00 – 14:00): «Структура каталога. Поставщики. Ассортимент».

28 января (11:00 – 14:00): «Финансы и закон в интернет-магазине».

31 января (11:00 – 14:00) «Сервисы для онлайн торговли и автоматизация в интернет магазине».

2 февраля (11:00 – 14:00): «Рекламная стратегия, трафик, вебаналитика».

4 февраля (11:00 – 14:00): «Маркетплейсы и прайсплощадки».

С более подробной информацией возможно ознакомиться по ссылке: https://s-dl.ru/itradego-online-obuche…urce=mptrf

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