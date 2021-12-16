Необходимо обратить внимание на устойчивое электроснабжение горных районов

В рамках форума СМИ в Махачкале Глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-конференции 9 декабря, подводя итоги уходящего года, назвал проблемы ТЭК (теплоэнергетического комплекса) знаковым вопросом для Дагестана, который мы должны решить. Отметил при этом, что в этом вопросе есть поддержка и со стороны Газпрома, и со стороны Россетей, и со стороны Минэнерго Российской Федерации, и лично со стороны Новака Александра Валентиновича — вице-премьера, который курирует регионы.

Проблемы топливно-энергетического комплекса — это вопросы газа и электричества. В этом году впервые за многие годы в Дагестане приступили к выполнению мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду в горных районах, в рамках которой модернизируются сети, чтобы прийти к положительному результату.

Каждый житель горных районов может подтвердить, что за последний десяток лет комплексного подхода к осенне-зимнему периоду в горных районах, можно сказать, и не было. Вопросы решались аврально и ситуативно. Особенно болезненно это отражается на жителях высокогорных районов, где нет сетевого газоснабжения и весь ТЭК – это электрические сети, которые годами не обновляются. Сейчас эти работы ведутся, что можно сказать о родном мне Агульском районе. Электрики готовы к осенне-зимнему периоду, администрацией района закуплены на случай ЧП резервные электротрансформаторы. Электроэнергия подается устойчиво, кроме редких случаев технического обслуживания на короткий период.

В этой связи думаю, что в первую очередь надо обратить внимание поставщиков на устойчивое электроснабжение тех горных районов, которые еще не газифицированы.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора «Вести Агула»