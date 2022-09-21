Обращение Владимира Путина обсуждают дагестанские общественники

По мнению депутата Народного собрания Дагестана, руководителя Дагестанского регионального отделения «Опора России» Зульгимар Тагибовой-Ричинской, указ о частичной мобилизации значительно изменит характер боевых действий в зоне СВО.

«С нашей страной без всяких на то оснований воюет огромное количество стран. Воюет, потому что их не устраивает политический вес и экономическое развитие современной России. С бомбардировками, нападением вооружённых сил иностранного государства на армию России, с бандитскими группировками и наёмниками наша страна столкнулась ещё до начала спецоперации. В таких реалиях высказывания Запада о мире кажутся смешными. Посягательство на территориальную целостность России – преступление, и мы должны использовать все силы для самозащиты», – подчеркнула Зульгимар Тагибова-Ричинская.