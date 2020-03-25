Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса

В связи с ситуацией с коронавирусом 25 марта Президент Российской Федерации обратился с официальным обращением. Глава государства отметил, что пока удается сдержать распространение вируса, однако географическое положение страны не позволяет полностью изолироваться от угрозы: Россию окружают страны, где активно идет распространение вируса.

По словам Владимира Путина, делается все возможное для предотвращения распространения коронавируса: своевременная медпомощь, профилактика. Президент поблагодарил медицинских работников и ученых за их труд.

Первое лицо государства обратилось к гражданам страны с просьбой выполнить все рекомендации врачей для защиты уязвимых групп людей.

Он отметил, что предстоящее голосование по изменениям в Конституцию, назначенное на 22 апреля, может быть перенесено, так как здоровье и безопасность граждан в приоритете.

Для предотвращения угрозы коронавируса Президент объявил дни с 28 марта по 5 апреля выходными.

Во время обращения оглашены и следующие меры государственной поддержки:

Все пособия и льготы, выплачиваемые гражданам в пределах шести месяцев, продлеваются, выплаты ветеранам будут выплачены до мая. Для семей с детьми 3 месяца будут выплачиваться по 5 тыс. рублей на ребенка до трех лет. Президент поручил Правительству обеспечить выплату пособий на детей от 3 до 7 лет на месяц раньше, то есть в июне. Путин предложил выплатить больничные, особенно молодым работникам с низкими зарплатами, в размере не ниже МРОТ в месяц. Эта норма будет применяться вплоть до конца года. В связи с тем, что экономика страны переживает не лучшие времена, первое лицо государства предложило увеличить максимальный размер пособия по безработице с 8000 до 12130 рублей. Меры господдержки коснулись и сферы кредитов. В случае уменьшения доходов более, чем на 30%, люди смогут продлить кредит без штрафов. Путин попросил Банк России предусмотреть пролонгацию кредитов и для предпринимателей. Государство окажет поддержку малому и среднему бизнесу, которым тяжело сохранить работников в условиях нестабильности рынка. Такие компании получат отсрочку по налогам, кроме НДС, на полгода; получат отсрочку на внесение страховых платежей и отсрочку по кредитам тоже на полгода. Президент обратился с просьбой к Правительству и Центробанку для принятия дополнительных мер кредитования, в том числе госгарантий и субсидирования. На полгода ставится мораторий на удовлетворение претензий кредиторов. Это касается тех компаний, которые работают в сферах, пострадавших из-за вируса. Глава государства поручил Правительству проводить мониторинг ситуации с целью корректировки для учета отраслей, нуждающихся в поддержке. Размер страховых взносов предприятий уменьшен с тридцати до пятнадцати процентов. Такая ставка действует на размер доходов, превышающий МРОТ. Если размер зарплаты не превышает МРОТ, а то и ниже, ставка тридцать процентов.

Владимир Путин отдельно остановился еще на двух мерах:

Доходы из России, которые направляются в виде дивидендов за рубеж, будут облагаться налогом в 15%. 2/3 таких дивидендов сейчас облагаются налогом в 2%. Корректировки во избежание двойного налогообложения будут вноситься. Проценты с вкладов и инвестиций, размер которых превышает 1 млн рублей, будут облагаться налогом в 13 процентов. В эту категорию попадет один процент вкладчиков.

Все доходы, полученные при реализации двух последних мер, будут направлены на поддержку семей с детьми, безработных и тех, кто взял больничный.

Владимир Путин призвал россиян сплотиться и сделать все от них зависящее в условиях вызова.