Обращение Союза женщин Дагестана

Уважаемые дагестанцы, дорогие женщины!

Сегодня среди нас нет ни одного человека, кто спокойной душой ложится спать и не тревожится за нашу страну, за наш завтрашний день, за наших детей, братьев, мужей — военнослужащих, которые находятся на передовой, защищают нашу Родину, нас с вами.

Хочу обратиться с словами искренней признательности за оказанную поддержку нашей Акции «Посылка от мамы». Дагестанский народ всегда и во все времена, в любых испытаниях был и остаётся самым мужественным, который давал отпор всем, кто мог посягнуть на нашу землю. «Человек не может выбрать три святыни: родину, родителей и национальность, но беречь эти святыни — его долг». Как актуальны эти постулаты сегодня, сказанные Фазу Алиевой. Они вечны. Это кредо духовности каждого народа.

Крылатое выражение Великой Фазу Алиевой: «Где бы не стреляла пуля, она попадает в сердце матери», к сожалению, остаётся актуальным и сегодня. Мы всем народом скорбим и разделяем боль матерей, потерявших своих сыновей и глубоко скорбим. Женщины во все времена были надёжным тылом. И сегодня они с большим пониманием относятся к происходящему. И опять, как в те сложные годы Великой Отечественной войны стал призыв «Родина — Мать зовёт!».

Дорогие женщины, наши ребята сегодня на передовой сражаются за нас с вами, за нашу будущность, за нашу землю. Ваша поддержка словом и делом сегодня, как никогда, нужны нашим ребятам.

Мы начали работу по поддержке Акции многих других регионов нашей страны «Шьём для наших». Инициативная группа женщин из г. Каспийска, Махачкалы начали шить теплую одежду для наших ребят.

Начались холода, впереди зима. Давайте поможем нашим ребятам, отдадим частицу тепла материнских сердец! Призываем всех женщин, кто может шить, кто имеет свои ателье, цеха откликнуться на наш призыв. Все подробности вы можете узнать у Марьям по телефону: 8 964 004 88 11.

Обращаясь ко всем дагестанцам, просим найти возможность оказать материальную поддержку в проведении этой акции.

Звоните по телефону Марьям, там работает инициативная группа женщин — жен военнослужащих.