Обращение руководителя Агентства информации и печати РД Абдуразака Джамалутдинова

Уважаемые дагестанцы!

Призываю вас не поддаваться панике и не вестись на провокации. Не верьте непроверенным источникам. Вся разъяснительная информация о частичной мобилизации размещается на официальных сайтах и ресурсах государственных СМИ. Сейчас мы, как никогда, должны сплотиться перед лицом опасности, как это сделал Дагестан в 1999 году, и дать достойный отпор нацистам, но уже на дальних рубежах, чтобы эта беда не пришла к нам на порог.

Дорогие земляки! Призываю вас не совершать противоправные действия, каждому из которых будет дана правовая оценка правоохранительными органами, и не поддаваться на провокации лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью.