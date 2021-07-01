Общество

Обращение Председателя СЖ РД по итогам прямой линии В.В.Путина

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Как отметила Председатель Союза женщин Дагестана Мамутаева Интизар, в ходе четырехчасового диалога с народом в прямом эфире Президент России Владимир Путин дал исчерпывающие ответы на самые злободневные вопросы, волнующие наших граждан.

По ее словам, Президент продемонстрировал владение информацией о проблемах граждан России, с какого бы региона они не прозвучали.

«Особенно была отмечена ситуация по вакцинации. Каждый человек, наверное, услышав слова: «Золотым запасом нашей страны является народ, и нужно сделать все, чтобы его беречь», ещё раз убедился в том, что забота о человеке – эта первостепенная задача нашего государства и национального лидера. Восхищаюсь и горжусь нашим Президентом», — сказала Интизар Мамутаева.

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