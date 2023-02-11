Обращение общественных организаций Дагестана 

Дорогие дагестанцы! Уважаемые друзья! Приближается значимый для нашей страны праздник — День защитника Отечества. Для всех нас сегодня, когда над Родиной нависла опасность, когда наши ребята ценой жизни защищают страну от фашистской и нацистской мрази, этот день имеет особый смысл. Все мы — от мала до велика, готовы дойти до каждого из наших военнослужащих — сыновей, братьев и мужей, обнять и сказать им самые искренние слова поздравления.
Поэтому объявляем Акцию «С праздником, мой защитник!» по сбору и отправке адресных праздничных посылок нашим военнослужащим, всем землякам, которые сегодня воюют за нас с вами, чтобы они знали и помнили, что все мы душою рядом с ними, очень любим и ждём здоровыми и со скорейшей победой!
В посылки просим поместить также письма и открытки от детей. Просим все слои населения подключиться к Акции, открыть пункты сбора на местах, а также привезти на центральные пункты сбора гуманитарной помощи.
Сбор посылок завершится 18 февраля, затем они сразу будут вывезены в зону проведения СВО. Спешите! Давайте обрадуем наших ребят!
Организаторы Акции:
Комитет семей воинов Отечества;
Союз женщин Дагестана;
Волонтёры Победы;
Боевое Братство;
Мы вместе;
Организация «Женское движение Партии «Единая Россия»;
Женский центр «Марьям» Муфтията Дагестана;
Матери России и другие молодёжные, общественные и патриотические организации.