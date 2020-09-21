Обращение к депутатам сельских поселений Ибрагима Магомедова

Во время встречи главы Агульского района Закира Каидова с вновь избранными депутатами сельских поселений 5 созыва, где также присутствовали главы сельских поселений и директора школ, по сложившейся традиции с напутственными словами к присутствующим обратился самый старший депутат Ибрагим Магомедов, который был избран в сельском поселении «сельсовет Курагский».

«Среди депутатов этого созыва много молодых, есть старшие, такие как я. Не для того, чтобы просто сказать или перед Закиром Гусейновичем себя показывать. Я хочу сказать, что в районе идет грандиозная кампания по проведению реконструкции, ремонта школ, дорог и тд. Если вы внимательно посмотрите, так и есть. Надо в этом дать положительную оценку именно главе нашего района. Можно ссылаться на имеющиеся ресурсы, но его заслуги в этом не умаляются. Я хочу сегодня сказать депутатам, давайте мы поддержим нашего главу. От нас многое зависит: каждое наше слово, каждое наше движение, каждый наш разговор, который где-то может состояться, может сыграть немаловажную роль. Я хочу, чтобы мы все поддержали Закира Гусейновича, вместе с нами ему легче будет работать», — заявил Ибрагим Магомедов.

Камиль Мирзоев