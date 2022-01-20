Обращение главврача Агульской ЦРБ

На фоне распространения очередного штамма коронавируса возникает острая необходимость в проведении профилактических антиковидных мер, в числе которых самой эффективной остается вакцинация.

“Омикрон” – это штамм коронавируса, получивший свое название от пятнадцатой буквы греческого алфавита, который впервые зарегистрировали в ноябре 2021 года на юге африканского континента. В начале нового года штамм усилил cвоё распространение не только в зарубежных государствах, но и в России. Отличительными признаками “омикрона” является высокая скорость передачи, а также устойчивость к антителам, кроме того, считается, что он обладает более высокой заразностью и распространяется быстрее предшественников. В середине января 2022 года специалисты отмечали рост заболеваемости. Пока основная часть случаев инфицирования приходится на столичный регион. Однако, первые случаи заражения зафиксированы и в других регионах России, в числе которых и Дагестан.

По словам исполняющего обязанности главного врача Агульской ЦРБ Багаудинова Магомедзагида Закировича, первейшая задача общества -подготовиться к борьбе с вирусом и не допустить его распространения в обществе. Для этого необходимо четкое и методическое исполнение уже известных профилактических мер.

«Большая просьба соблюдать меры предосторожности: масочный режим, дезинфекция рук. Надвигается новый штамм COVID-19, который обладает повышенной заразностью. Для лечения пациентов у нас есть все необходимое, кроме того, у нас есть экспресс-тесты, что гарантирует своевременность установки диагноза своевременно. Пока случаев заражения «омикроном» в районе не установлено, однако, учитывая его высокую заразность, существуют большие риски инфицирования штаммом омикрон», — с такими словами к жителям района обратился Багаудинов М.З.

В числе превентивных антиковидных мер нужно еще более ответственно отнестись к вакцинации. Те граждане, кто не успел по каким-либо причинам пройти антиковидную иммунизацию, могут сделать это в Агульской ЦРБ в любое удобное время.

Алёна Магомедова