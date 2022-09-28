Обращение газеты «Хакикат»

„Самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно.“

— Роберт Шекли

Возможно, кто-то скажет (и уже говорит), что объявив специальную военную операцию, мы начали этот конфликт на Украине. Но есть и «другая война» — информационная, объявленная нам задолго до начала СВО, и выигранная на западе ими среди своего населения. Ведь, пока мы в конце 20 века собирали из руин развалившуюся страну, они разрабатывали и внедряли новые инструменты введения масс и манипулирования целыми странами и людьми.

Но, кто бы мог подумать, что они также смогут провоцировать наших же людей в нашей же республике, цинично пользуясь сложившейся (сложной) ситуацией для народа и для страны, подло пытаясь манипулировать людьми, оказавшихся в таком сложном периоде. Эта и есть информационная война — она не закончена!

Уважаемые Дагестанцы !

В первую очередь, МУЖЧИНЫ !

Наши дагестанские храбрые и мудрые мужчины, веками водившие нас за собой в правильном направлении! Это информационная война, не поддавайтесь ей. Мы, дагестанцы, всегда отличались мудростью, справедливостью. Покажите и сейчас, где эта справедливость и как мы едины. Не дайте обмануть себя всем, кто ненавидит наши святые ценности, сложившиеся веками!

Все мы еще не забыли 1999 год и события, что разворачивались на той войне. Но самое ценное, что осталось в памяти людей — это единство армии и народа, когда все, как один, встали против международных бандформирований с оружием в руках. Уверенны, мы и сейчас проявим эти свои качества!

С Уважением

Коллектив газеты «ХIакъикъат»