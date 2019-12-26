Обновлённый парк появился в селе Ахты

В преддверии Нового года в центре Ахтынского района прошли празднования по поводу открытия обновленного сквера. В Ахты этот парк один из старых и назван в честь участника борьбы за Советскую власть на Северном Кавказе Муктадира Айдунбекова.

Все работы этого парка велись по программе «Мой Дагестан-комфортная городская среда», реализуемой по инициативе руководителя республики.

На торжественном мероприятии присутствовали жители, учителя, общественники и руководство муниципалитета.

Ответственную миссию по открытию этого объекта с перерезанием красной ленточки исполнили глава района Осман Абдулкеримов, глава Рутульского района Ибрагим Ибрагимов и ветеран труда Кардаш Мамалиев.

На реконструкцию парка израсходовано вместе с бюджетными средствами муниципалитета 3 миллиона рублей.

Территория парка облагорожена, вокруг высажены зеленые насаждения, установлены скамейки, игровая и спортивная площадки. Общая площадь сквера составила более тысячи квадратных метров.

Ахтынцы были рады преображению парка и выразили слова благодарности в адрес главы региона Владимира Васильева за реализацию таких проектов на благо республики.

В завершение учитель местной школы №1 Джамиля Саидова прочитала стихи собственного сочинения.