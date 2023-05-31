Обновлённая площадь Свободы — одна из главных точек притяжения жителей и гостей Дербента

Глава региона Сергей Меликов оценил масштаб изменений и возложил цветы к мемориалу «Скорбящая мать».

На площади установлены новые бордюры, опоры освещения и малые архитектурные формы, уложена гранитная плитка. На территории обустроен амфитеатр, сооружены лестницы и съезды для колясочников.

В ходе работ был выявлен объект исторического наследия XX-XII века. Специалисты сохранили уникальную находку, сейчас над ним установлен стеклянный триплекс.

Недавно на площади высадили 200 крупномерных деревьев и 1000 кустарников.