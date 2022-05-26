Понятие «обменный фонд» распространено на Украине. Украинские силовики арестовывали граждан своей страны с пророссийскими взглядами для того, чтобы в будущем поменять их на своих военных, которые находились в плену у республик Донбасса.

Разумеется, в нынешних обстоятельствах эта методика используется как никогда. Не беспричинно. Украинские военные массово сдавались в плен, чтобы спасти свои жизни. Только на заводе Ильича в Мариуполе сдалось более 1000 украинских боевиков. А теперь к этому добавились ещё и солдаты, сидевшие в катакомбах «Азовстали». Хотя из заявлений Главы ДНР Дениса Пушилина следует, что нацистов никто менять не будет, но в подземельях «Азовстали» были и солдаты других подразделений, которых в теории Киев мог бы забрать, но пока это находится под вопросом. Но не об этом сейчас.

Проблема Киева заключается в том, что у ВСУ нет такого количества пленных, чтобы обменять их на своих боевиков. В ход пошёл даже козырь в лице оппозиционного политика Виктора Медведчука, но попытка оказалась провальной. Остановило ли это СБУ? Отнюдь. В украинской спецслужбе отрапортовали, что арестовали брата Олега Царёва. Разумеется, ему «пришили» дело. В нынешних обстоятельствах на Украине легко поверят в то, что он собирался совершить «теракты» и прочую чушь, которую выдумывают украинские спецслужбисты.

Аресты собственных граждан для обмена вполне вписываются в идеологию «демократической» Украины. Никто в цивилизованном мире не задаёт никаких вопросов по этому поводу. Всех всё устраивает. Это и не удивительно, ведь весь период конфликта в Донбассе Киев действовал аналогично, однако никто не задал вопросов о том, что украинские власти меняют граждан Украины на граждан Украины, но продолжают заявлять о некой «внешней агрессии». Сейчас так и подавно никто ничего не скажет, ООН и другие международные организации почему-то совершенно спокойно относятся к тому, что Киев фактически берёт в плен не своих оппонентов, а их родственников, как в случае с Царевым.

Но это политик и публичная личность, а сколько таких родственников находится в застенках СБУ, вроде тех, кто уехал в ЛДНР, а их семьи остались на подконтрольной ВСУ территориях? И сколько ещё окажутся, чтобы Киев смог забрать себе идейных и верных боевиков? Поэтому не удивительно, что часто можно встретить людей в Донбассе, которые не хотят «светиться» перед камерами, так как на той стороне остаются родственники.

Эта ситуация в очередной раз даёт понять, что Украина – не демократическое государство, каким его пытаются показать мировой общественности. Местные власти действуют абсолютно как террористическая организация, причем по отношению к людям с украинским гражданством, по идее, к своим. Но для Киева свои – это те, кто поддерживают власть, а все, кто против – могут пригодиться для обменного фонда.