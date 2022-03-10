Обезопасьте себя от мошенников

Многие люди сегодня пользуются различными программами для обмена сообщениями и имеют аккаунты в социальных сетях.

Данный факт делает необходимым тщательную сохранность гражданами своей личной информации. С момента начала специальной военной операции на Украине, в сети Интернет участились случаи звонков семьям военнослужащих, которые участвуют в военной операции по защите Донбасса, и в ходе которых им сообщают о якобы пленении их родственников и требую выкуп за освобождение.

Данные звонки являются фактом интернет-мошенничества и строго караются законом.

Кроме того, мошенники представляясь сотрудниками банка, аргументируя возможностью отключения от «SWIFT», предлагают гражданам перевести денежные средства на хранящиеся у них банковские счёта.

Мошенники заявляют гражданам о том, что этот способ позволит обезопасить свои денежные средства от введённых санкций.

Важно понимать, что преступники действуют исключительно из корыстных целей и выполнение их просьб несёт для граждан негативные последствия. Наиболее правильным вариантом поведения для граждан остаётся сокрытие личных данных, и оперативное сообщение в правоохранительные органы о фактах таких мошеннических действий. Важно осознавать, что никто лучше вас самих не сможет позаботиться о сохранности той личной информации, которой вы и не хотите делиться с общественностью и тем самым обезопасить себя от мошенников.