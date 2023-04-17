Обеспечивать надежное электроснабжение во время экзаменационной кампании будут 79 бригад энергетиков и 87 единиц специальной техники

Об этом главе региона Сергею Меликову сообщил руководитель Минэнерго Дагестана Марат Шихалиев.

По словам министра, за всеми пунктами проведения ЕГЭ закреплены оперативно-выездные ремонтные бригады с техникой. Для каждой бригады определены места дежурства, от которых они могут в максимально короткий срок подъехать к школе.

Работа подведённых к образовательным учреждениям электросетей будет взята под особый контроль, добавил Шихалиев. Уже проведён комплекс мероприятий по внеплановому обследованию электротехнического оборудования, обеспечивающего работу ППЭ.

Руководитель ведомства уточнил, что на момент проведения итоговой аттестации вводится запрет на производство плановых работ по техническому обслуживанию и ремонтным работам.