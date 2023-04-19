Общество

Обеспечение здоровья граждан является одной из главных функций государства

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Об этом напомнил коллегам Глава Дагестана Сергей Меликов в рамках обращения с Посланием к Народному Собранию РД.

Для повышения эффективности этой работы, уверен глава региона, необходимо сконцентрировать усилия на наиболее проблемных участках: поэтапном строительстве поликлиник в Махачкале, приобретении оборудования, развитии детского здравоохранения, профилактике заболеваний, вакцинации, развитию первичного звена.

Отдельное внимание – подготовке кадров для системы здравоохранения. Здесь, по мнению Сергея Меликова, необходимо учесть востребованные специализации, особенно в сельской местности, куда по программе «Земский доктор» направляются специалисты.

«У нас уже создана основа для развития телемедицины, подведен интернет ко всем лечебным и поликлиническим учреждениям, которые объединены в единый цифровой контур. Министерству здравоохранения необходимо наладить систему амбулаторного дистанционного мониторинга пациентов для повышения доступности специализированной и высокотехнологичной помощи населению городов и районов, в том числе отдаленных труднодоступных населенных пунктов», – поручил глава региона.

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