Обеспечение школьников учебниками и учебными пособиями

Начиная с 2021 года в Дагестане были закуплены и направлены в муниципалитеты Дагестана почти шесть миллионов учебников. В текущем году, ввиду отсутствия финансирования, закупка учебников и учебных пособий не осуществлялась. На следующий год предусмотрены средства на приобретение необходимых мероприятий. В настоящее время Минобрнауки РД организовало работу по инвентаризации учебников и пособий в муниципалитетах Дагестана.

Сообщить о нарушениях при обеспечении детей книгами возможно по номеру: 8 (8722) 67-08-81; 8(8722) 67-84-50.