Общество

Обеспечение реализации прав граждан на госпомощь в рамках социального контракта обсудили в Правительстве РД

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Согласно статистическим данным в Дагестане за чертой бедности проживают четыреста шестьдесят тысяч человек. Согласно Постановлению Правительства РД для оказания социальной помощи зарегистрирован административный регламент. Данная помощь проводится на основании социального контракта, которым в 2021 году в Дагестане планируется охватить около двадцати семи тысяч человек. На оказание госпомощи выделены средства свыше восьмисот семидесяти миллионов рублей. Вопросы обеспечения реализации прав граждан на государственную помощь на основании социального контракта обсудили на совещании под руководством Мурада Казиева. По словам вице-премьера РД, социальный контракт — это способ не только увеличения доходов семей, но и инструмент уменьшения уровня бедности в долгосрочной перспективе.

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