Объем производства форели в Дагестане увеличился более чем в 10 раз

В Махачкале состоялось первое заседание Рыбохозяйственного совета по Республике Дагестан, созданного по инициативе Сергея Меликова.

Спикером заседания выступил вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов. По его словам, развитию рыбной отрасли уделяется особое внимание, так как от степени развития рыбохозяйственного комплекса во многом зависит благосостояние, уклад жизни и социальное благополучие дагестанцев.

«Темпам развития рыбохозяйственной отрасли мешает ряд нерешённых вопросов, таких как отсутствие стратегии развития отрасли и государственной программы, слабый контроль в период естественного нереста запрета на вылов кутума», — заметил Абдулмуталибов.

Эти и другие факторы, по словам вице-премьера, не позволяют Дагестану в полной мере получить экономический эффект в этой отрасли.