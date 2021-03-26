«Обеление» бизнеса недропользователей перекинулось на Южный Дагестан

18-19 марта в Межрайонных инспекциях ФНС России №4 (Дагестанские Огни), №3 (Дербент), №2 (Касумкент) и №1 (Магарамкент) состоялись семинары-совещания с 26-ю предпринимателями,

добывающими общераспространенные полезные ископаемые в Южном Дагестане.

Мероприятия преследовали цель вывести из «тени» представителей данного сектора бизнеса и обеспечить законность формирования налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых.

Спикер прошедших семинаров-совещаний – начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Республике Дагестан Н.И.Агамов сообщил, что независимой маркшейдерской организацией ООО «Геокар» из г. Краснодара проведены инструментальные замеры по

недропользователям и установлены расхождения с декларативными данными, которые все еще не устранены большинством налогоплательщиков путем представления уточненных деклараций.

Он призвал поторопиться с устранением этих расхождений во избежание налоговых санкций и возможного лишения лицензии.

Также Н.И. Агамов напомнил об обязанности применять ККТ при осуществлении наличных

денежных расчетов, отражении в налоговой отчетности (форма 6-НДФЛ) всех фактически

работающих на карьерах работников с указанием реальной заработной платы.

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