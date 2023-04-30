Объекты культурного наследия в древнем селе Кала-Корейш будут восстановлены

В субботу, 29 апреля, Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках рабочей поездки в Дахадаевский район ознакомился с состоянием объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования.

В частности, глава кабмина региона в селе Кала-Корейш посетил древнюю мечеть 11-12 веков, мавзолей 17 века, древние захоронения.

В ходе ознакомления с памятниками истории и культуры, руководитель Агентства по охране культурного населения Дагестана Махач Мусаев детально рассказал главе кабмине об истории каждого объекта.

Мечеть в Кала-Корейше расположена в центре селения, датируется исследователями ХI-ХII веками и переводится как «Крепость курайшитов». Памятник имеет большое научно-историческое значение, это одно из наиболее древних сооружений на территории Дагестана.

Мечеть и плиты захоронений вследствие природных факторов повреждены, некоторые части сооружений разрушены до половины первоначальных размеров, надписи на поверхностях частично утрачены.

Изучив состояние объектов, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил важность их восстановления и охраны памятников истории и культуры.

«Наша задача и как государственников, и как патриотов своей республики, сохранить памятники культурного наследия. При проведении восстановительных работ должны быть соблюдены соответствующие нормы. Кроме того, необходимо привести в порядок пешеходные дорожки, ведущие к достопримечательностям, чтобы обеспечить доступность и безопасность для желающих посетить это место. Данные объекты мы без внимания не оставим, потому что такие культурно-исторические места необходимо сохранить и передать их историю подрастающему поколению», — подчеркнул премьер.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил Агентству культурного наследия РД совместно с Минкультуры и Минтуризмом республики проработать вопрос проведения ремонтно-восстановительных работ древней мечети с соблюдением всех требований и возможности обеспечения необходимой инфраструктуры данной местности.

Добавим, что 29 апреля Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов прибыл в село Кала-Корейш Дахадаевского района для участия в субботнике. В наведении порядка на территории достопримечательностей принимало участие порядка 200 человек.