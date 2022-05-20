Об угрозе Белгороду

В Киеве обещают заставить русских «бегать в подвалы»

1. 12 мая сообщили, что мы взяли Долгонькое. Фото изнасилованной украми женщины оттуда. Фронт тянется оттуда кишкой: западнее Изюма (Киев сегодня заявил о «контрнаступлении» на Изюм) — западнее Балаклеи — восточнее Чугуева — на север западнее Волчанска. Бои идут в Рубежном (севернее Старого Салтова,) в Липцах, у Казачьей Лопани у границы РФ. На ряде участков севернее Харькова противник вышел к границе, движется на Волчанск.

2. Они устанавливают «Хаймарсы» (M142 HIMARS — РСЗО США на колесном шасси) в центре и на севере Харькова. В зоне поражения — 300 км. Одна установка — 6 РС или одна баллистическая ракета. Они готовятся к удару по России аж за Белгород, т.к. Белгород оттуда в 40 км.

3. Какой-то бес «советник главы МВД Украины» заявил, что пусть русские готовятся бежать в подвалы. Белгород они попытаются демонстративно отработать — 100%, не сомневаюсь. Наше дело — свести попытки на «нет».

Юрий Котенок