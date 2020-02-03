Об обучении граждан предпенсионного возраста на базе ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н.Ашуралиева»

Закон о повышении пенсионного возраста в России выявил проблему трудоустройства значительного числа людей предпенсионного возраста. В связи с этим одним из важных направлений деятельности государства стала профессиональная переподготовка лиц предпенсионного возраста с тем, чтобы они могли быть востребованными на рынке труда.

Развитие цифровой экономики оказывает огромное влияние на этот рынок: меняется структура занятости, возникают новые требования к профессиональным компетенциям, растет спрос на специалистов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Одновременно с этим люди практически во всех отраслях экономики должны обладать цифровой грамотностью, навыками работы с информацией с применением современных средств телекоммуникаций и программных продуктов.

Техническим колледжем имени Р.Н. Ашуралиева предлагаются для обучения 29 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, где за основу взят стандарт Ворлдскиллс, по очень востребованным компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Информационные кабельные сети», «Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», «Электромонтаж».

Эти программы позволят обучающимся получить навыки для создания веб-сайтов, дизайн-макетов, освоить программу для дизайна Adobe Photoshop, программу для создания презентаций Power Point и электронных таблиц Excel, а также изучить разные типы веб-страниц и исходя из этого загружать свой видеоконтент. Основы программирования помогут понять им как устроены сами программы, их алгоритм, корневой код и т.д.

Реализация национального проекта «Демография» идет за счет средств федерального бюджета. С 2020 года участвовать в этой программе имеют право граждане 50-ти лет и старше без ограничений, а также лица предпенсионого возраста моложе 50-ти лет (необходима справка об отнесении к предпенсионному возрасту). По итогам обучения по направлениям, указанным в Приложении к письму, выдается Документ о квалификации установленного образца, а также Паспорт компетенций (Скиллс Паспорт), подтверждающий профессиональный уровень.

Граждане, работающие на предприятиях любых форм собственности и в государственных учреждениях, достигшие предпенсионного возраста: женщины 51-55 лет (1965-1969 г.р.), мужчины 56-60 лет (1960-1964 г.р.), прошедшие курс обучения по направлениям, указанным в прилагаемом Перечне программ обучения граждан предпенсионного возраста, получают Документ о квалификации установленного образца, а также Паспорт компетенций (Скиллс Паспорт), подтверждающий профессиональный уровень.

По вопросам обучения граждане могут обратиться по телефонам:

– методист колледжа Кужева Асият Зейнадиновна, 8-988-638-06-67;

– помощник директора Раджабова Дженнет Абуталибовна, 8-906-450-33-62.