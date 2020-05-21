Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения Краснодарского края

В связи с прогнозируемым повышенным спросом на авиаперевозки в аэропорты Краснодарского края меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского

края реализуются путем обеспечения изоляции и медицинского наблюдения всех лиц, прибывающих на территорию Краснодарского края всеми видами транспорта из других субъектов Российской

Федерации, на срок 14 дней со дня их прибытия:

жителей Краснодарского края – в домашних условиях, а граждан, проживающих в других субъектах Российской Федерации, – в условиях обсерватора (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от

17 апреля 2020 г. No 235 «О продлении срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые постановления главы администрации (губернатора)

Краснодарского края»).