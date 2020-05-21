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Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения Краснодарского края

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В связи с прогнозируемым повышенным спросом на авиаперевозки в аэропорты Краснодарского края меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского
края   реализуются   путем обеспечения   изоляции   и   медицинского наблюдения всех лиц, прибывающих на территорию Краснодарского края   всеми   видами   транспорта   из   других   субъектов   Российской
Федерации,   на   срок   14   дней   со   дня   их   прибытия:

жителей Краснодарского края – в домашних условиях, а граждан, проживающих в других субъектах Российской Федерации, – в условиях обсерватора (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
17 апреля 2020 г. No 235 «О продлении срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые   постановления   главы   администрации   (губернатора)
Краснодарского края»).

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