Об итогах участия общеобразовательных организаций Республики Дагестан в Едином уроке безопасности в сети Интернет в 2019 году

В соответствии с решениями парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения и развития детей в информационном пространстве», прошедшими 17 апреля 2017 г. в Совете Федерации, и планом мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, утвержденным приказом Минкомсвязи России № 88 от 27.02.2018 г., в образовательных организациях Российской Федерации прошел Единый урок безопасности в сети «Интернет».

Инициатором проведения Единого урока выступила спикер Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко.

Единый урок традиционно проходит в образовательных организациях с 28 октября по 8 ноября, а дистанционные мероприятия Единого урока состоялись с 1 октября по 10 декабря 2019 года.

Единый урок представляет собой цикл детских мероприятий, направленных на повышение уровня информационной безопасности, и направлен на обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве. Именно формирование информационной и цифровой грамотности является одним из важнейших факторов не только в сохранении информационного суверенитета нашей страны и формирования всех сфер информационного общества, но и обеспечения развития цифровой экономики.

Единый урок проходит уже в шестой раз в 2019 году, охватив миллионы детей и их родителей во всех субъектах России, при активной поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, Института развития Интернета, федеральных и региональных органов власти, а также представителей интернет-отрасли и общественных организаций.

791 образовательная организация Республики Дагестан приняла активное участие в цикле мероприятий, запланированных в рамках проведения Единого урока в 2019 году с охватом 90604 школьника. В рамках Единого урока обучающиеся и воспитанники образовательных организаций всех уровней приняли участие в следующих мероприятиях:

— Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности Единого урока безопасности в сети «Интернет» www.Единыйурок.дети – 31402 участника;

— международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок» www.Сетевичок.рф – 12104 участника;

— исследование «Образ жизни подростков в сети», проведенное среди родителей обучающихся и воспитанников – 5262 участника;

— дистанционные курсы для родителей по образовательным программам в области безопасности и развития детей в сети «Интернет» – 2681 участник;

— программы повышения квалификации по вопросам обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве в рамках Всероссийской конференции по формированию цифрового детского пространства «Сетевичок» для педагогов образовательных организаций – 339 участников.

В рамках мероприятий Единого урока безопасности в сети Интернет 7.12.2019 г. проведен семинар-тренинг «Интернет БЕЗопасности» с учащимися старших классов общеобразовательных школ г. Махачкалы (спикер — Крумов Ш.Ф., начальник отдела по работе с молодежными общественными объединениями добровольческих инициатив ГКУ РД «РДДМОО» Минмолодежи РД).