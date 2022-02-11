Об историческом поселении Рича

Начало года для агульцев ознаменовано важным историческим событием: Постановлением Правительства Республики Дагестан N4 от 20 января 2022 года решено внести изменения в соответствующий документ от 25 августа 2015 года под номером 251 «Об утверждении Перечня исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Республики Дагестан», пополнив этот пока ещё небольшой список, в котором числятся селения Старый Кахиб и Гоор (Шамильский р-н), селением Рича Агульского района. Как сообщает источник (Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан), администрация МО «Агульский район» обратилась в прошлом году с перечнем документов о включении в данный список достопримечательного места «с.Рича», а также сообщило о подготовке заявок на участие в федеральных программах по развитию малых исторических городов России, возможность участия в которых предоставляется официально признанным историческим поселениям.

С самых давних пор любая сформировавшаяся с точки зрения экономики и управления социальная группа — общество, народ, – имела притязания на лучшее место под солнцем, на признание, на сохранение и продвижение своей культуры и, наконец, на глубокий ясный отпечаток в истории мирового бытия, на самых ярких её страницах.

Настоящий мир, утвердившись на руинах древних цивилизаций, обрёл твёрдый курс на будущее, воплощая год за годом в жизнь казавшиеся совсем недавно фантастическими смелые идеи. Это мощное движение, подхватывающее как целые развитые государства, так и отдельные растущие центры в некоторых не очень благополучных в целом странах, машинально влечет за собой опустошение мелких городов, деревень, селений, уже лишенных явных шансов на самостоятельное процветание, а, соответственно, обречённых на постепенную гибель. А ведь это иногда и целые народы, компактно расселенные на небольших территориях, их истории, уникальные традиции, язык, быт…

Как бы это печально ни было, сегодня Дагестан, его исторически заселенная часть, в основном горная, – живым интересом пользуется лишь у пытливых туристов. Во многих горных районах, в частности Агульском, зияют, как «чёрные дыры» в звёздной гуще космоса, заброшенные сёла: вековые строения с особенностями архитектуры разных исторических периодов, вынесшие и сражения, и бури, привечавшие прежде доблестных людей, праведников и героев, увенчанные их славой, но забытые суровой реальностью.

Да, в стране функционируют отдельные исполнительные органы по охране культурного наследия, реализуются госпрограммы, направленные на сохранение исторических объектов, но и тут имеются определённые критерии отбора, под которые далеко не все попадают (в первую очередь, из-за отсутствия ясных ссылок для оценки возраста и значения объекта). В данном случае Агульскому району повезло больше многих других, не менее богатых в плане исторического наследия районов.

О многочисленных памятниках духовной и материальной культуры с. Рича говорят на разных уровнях и пишут уже несколько веков, но внесение села в этот исторический документ, официально признающий его статус, стало весьма обнадеживающим фактом и, разумеется, было принято народом с тихой гордостью и отрадой. Вот, к примеру, как прокомментировал данное известие аксакал с. Рича, бывший учитель с большим стажем, агроном Садруев Исмаил Садруевич: «Случилось знаковое событие… Я всю жизнь увлекался историей родного края и знаю немало преданий, иллюстрирующих его быт в разные времена. И каждый раз, когда какой-нибудь исследователь подтверждал наше очередное предание после тщательного изучения петроглифов, оставленных предшественниками на плитах в стенах мечетей или мавзолеев, это лично у меня вызывало массу неоднозначных чувств.

Почти все петроглифические и архитектурные памятники в Рича относятся напрямую к мусульманской духовной культуре, именно поэтому, наверное, они и сохранились: здесь люди всегда относились бережно ко всему, что олицетворяло веру. Даже в советский период, когда мечети закрыли, кроме малого числа обременённых какими-либо правами и обязательствами той властью. Джамаат, насколько это возможно, держался на религии и всячески старался сохранить представлявшие ценность письменные работы, священные писания, пряча их внутри старинных мавзолеев. Так эти памятники становились ещё и хранителями сокровенных знаний, летописных фрагментов и плодов скромных исследований наших предков.

Наконец, каждый из этих объектов – отдельная история или же страницы одной эпопеи, достойной бережного отношения и обеспечения сохранности на долгие века. А внимание на таком уровне, думаю, обеспечит с. Рича подобную перспективу».

Также Исмаил Садруевич поделился интересными сведениями относительно прямого назначения некоторых мавзолеев. По его словам, в местности «Кьябарикк», за первым подъемом по дороге в старое Рича, встречается мавзолей и старое, уже едва различимое кладбище слева от дороги – «ХIазурар». Слово «хIазур» означает «готовый», а на кладбище этом похоронены воины, первыми вступавшие в бой в случае угрозы для села. Кому-то может показаться это вымыслом, однако, со слов очевидцев, через несколько поколений до нас дошла история, имевшая место ближе к концу ХIX в., о том, как однажды известный исламский правовед, ученый-историк, поэт и просветитель дореволюционного Дагестана ХIасан Алкадари (ученик Магомеда Ярагского), пришедший верхом на коне со стороны с. Бедюк, дойдя до этого места, спешился и, обратившись лицом к кладбищу, продолжил так идти, ведя коня за поводья, пока то не потерялось из виду. Наблюдавшие эту сцену оставались в недоумении, пока не было дано разъяснение: это был жест признания и почтительного отношения к памяти людей, отдавших жизни за Отчизну, веру и свободу и похороненных в этом месте.

Интересен тот факт, что большая часть ричинских мавзолеев расположена на окраинах исторической части села, окружая его со всех сторон. Выше всех, над селением на склоне горы, расположена святыня «Амир-Хамза», которая является объектом культурного наследия регионального значения. В её основание вмонтированы каменные плиты с надписями о дате основания – 1652 год, мастерах и об их происхождении. Кстати, именно здесь зафиксировано самое раннее письменное упоминание села Анклух (указывается на происхождение мастеров из этого села). По мнению историков, святыня принадлежит шейху Амир-Хамзе, последователю суфийского братства Халватийа.

Очередной объект культурного наследия регионального значения РД располагается на главном кладбище, к юго-западу от села. «Пир Шейх-зада» так же содержит сведения о дате постройки и его обладателе: начало ХVIII в., воздвигнута над могилой»… Шейх-зада, … сына шайх [Бадира]?… из потомков пир Сайфа…».

В северо-западной (верхней) части села стоит квадратный мавзолей без купола – «Пир Шейх Шагъбана», который мог быть построен ещё в XII-XIII в., а на окраине к северу от села, в местности ХIярух, – «пир ХIaкIуба», датируемый также XVII в.

Это лишь часть памятников культурного наследия с. Рича, среди которых особняком стоит Джума мечеть «Баб аль Кьуст», построенная в числе первых мечетей на территории России и не раз отстроенная после разрушений, преимущественно, вследствие сокрушительных военных действий со стороны мощных врагов в лице тех же монголо-татар в XIII в. и полков Надир-шаха.

Как известно, в силу естественных факторов сохранить в первозданном виде даже самое качественное строение в течение нескольких веков едва ли возможно. Поэтому естественно, что основания многих исторических сооружений прошли через сотни реконструкций, не теряя при этом своей исторической ценности и, в случае с Рича, собирая всё новые сведения о людях, живших и творивших в этой местности в разные времена, благодаря исписанным «живым камням», которыми эти строения традиционно дополнялись.

Хасбулат Гамзатов