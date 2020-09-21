Об ЭтноФестивале «ФУНДУК»

31 октября 2020 года многофункциональный выставочный центр«Минводы ЭКСПО», лейбл этнической музыки Кавказа «Kavkaz Music» и музыкальное издательство «Звук-М» организуют этнический фестиваль культуры, музыки и искусства народов Большого Кавказа – «ФУНДУК». Этнический Фестиваль представляет собой площадку, объединяющую представителей различных традиционных/этнических направлений искусства и творчества: народные танцы, музыка, театр, ремесла и прочее.

Фестивальная программа, включает:

1. Концертную программу.

2. Мастер-классы/интерактивы.

3. Деревню ремесел.

4. Народные подворья.

5. Арт-объекты и фотозоны/лаундж зоны.

Участники Фестиваля могут презентовать свой регион на Фестивале«ФУНДУК» в виде:

–подворий (стилизованных площадок, отражающих культурную,историческую и творческую специфику субъекта СКФО);

–презентационной программы субъекта (выступления артистов,мастеров, ремесленников и пр.);

–участников – представителей региона, заявивших себя в концертную программу;

–размещения различных арт-объектов, отражающих суть и специфику Северокавказского региона на площадке Фестиваля.

Масштабная культурная и творческая программа площадки,привлечение профессионалов и любителей сферы традиционного творчества и ремесел, яркая концертная программа, создадут уникальную атмосферу теплого, национального праздника, как для гостей региона, так и для его жителей.

Проведение Фестиваля призвано благоприятствовать развитию Северо-Кавказского Федерального округа и содействовать:

–повышению туристической привлекательности региона;

–улучшению имиджа региона, развитию бренда территории;

–укреплению братских отношений народов Большого Кавказа;

–приобщению большого количества людей к народной культуре, ее сохранению, пониманию и тиражированию и др.