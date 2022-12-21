Об эпидемиологической обстановке в образовательных учреждениях Дагестана

На карантин из-за распространения ОРВИ и гриппа в Дагестане закрыто 34 школы и 21 детский сад. С 21 декабря 2022 года ограничения сняты в 9 образовательных учреждениях республики.

Для профилактики распространения ОРВИ Минобрнауки направило главам муниципальных районов и городских округов республики, а также руководителям образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки РД, рекомендации по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил.

Рекомендовано:

– соблюдать в детских образовательных организациях нормативы заполняемости групп и классов и надлежащее санитарное содержание и соблюдать режима проветривания помещений;

проводить с детьми беседы по вопросам первичной профилактики инфекционных заболеваний и усилить контроль за соблюдением детьми правил личной гигиены;

своевременно выявлять и изолировать заболевших детей в детских организованных коллективах;

соблюдать требования санитарного законодательства персоналом пищеблоков обеспечить выполнение правил личной гигиены, использование при приготовлении блюд одноразовых перчаток, масок, шапочек.

Отметим, работа в данном направлении ведётся совместно с Минздравом региона и Роспотребнадзором.