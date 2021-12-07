Об акции «Поезд Деда Мороза»

Специальный праздничный проект «Поезд Деда Мороза», в рамках которого Дед Мороз из Великого Устюга на специальном поезде совершит продолжительное путешествие по российским городам, поздравит детей, подарит им новогоднее настроение и подарки. https://www.rzd.ru/ru/10419/page/10329…ain-header.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка. Пассажиры этого поезда – сам Дед Мороз и его сказочная команда.

2З декабря 2021 года «Поезд Деда Мороза» сделает остановку на станции г. Махачкала с 10.00 до 15.20 часов, где желающие смогут посетить передвижную резиденцию Деда Мороза, для чего необходимо приобрести билеты на официальном сайте «РЖД» в разделе «Поезда и маршруты» – «Путешествуй с РЖД» – «Туристические поезда» – «Поезд Деда Мороза».

Для детей от 6 до 13 лет включительно посещение передвижной резиденции предусмотрено без сопровождения взрослых, для детей от 3 до 5 лет включительно посещение мероприятия возможно в сопровождении взрослого по специальному билету. В программе посещения: квест для детей в поезде, посещение передвижной резиденции Деда Мороза, чаепитие, сладкий подарок от Деда Мороза, журнал.