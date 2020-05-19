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О X Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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Принято решение о проведении Х Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью 2020 года. Федеральный (финальный) этап ВПЕРВЫЕ будет проводиться в дистанционном онлайн формате.

Финальный этап будет организован в Москве 9 июля 2020 года. Муниципальный этап проводится с 1 марта по 30 мая 2020 года в очном или дистанционном формате.

Региональный этап проводится в субъектах Российской Федерации с 15 мая по 30 июня 2020 года в очном или дистанционном формате. Организаторы Х Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью: Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Организаторами муниципальных и региональных этапов являются региональные отделения Союза пенсионеров России при поддержке органов исполнительной власти субъектов РФ в области социальной защиты населения или иные уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и региональных управлений Пенсионного фонда Российской Федерации.

Чемпионат представляет собой лично-командные соревнования. Соревнования проводятся по категориям «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь». Возраст участников: мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше. Более подробную информацию читайте в Положении о Чемпионате.

Обращаем внимание, что в связи ограничительными мерами в Москве, указанные в Положении адрес электронной почты и телефон временно не действуют. Адрес для приема заявок на Чемпионат Spr20@list.ru Телефоны обратной связи: Мокрова Елена Геннадьевна +7-926-203-29-51 Белоусова Анастасия Михайловна +7-926-769-37-70

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