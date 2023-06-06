О Всероссийском творческом конкурсе «КОНТЕКСТ»

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» в 2023 году впервые проводится Всероссийский творческий конкурс «КОНТЕКСТ».

Организатором Конкурса выступает Федеральное агентство по делам молодежи в рамках направления Росмолодежь. Добро, оператором – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (далее – ФГБУ «Роспатриотцентр»).

Цель Конкурса – привлечь внимание граждан Российской Федерации к литературным, публицистическим и музыкальным произведениям на актуальные темы, оказать содействие в развитии творческого потенциала молодежи Российской Федерации, сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей, воспитании культуры взаимопомощи.

К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. Регистрация участников Конкурса проводится на онлайн-платформе «ДОБРО.РФ» по ссылке до 11 июня 2023 года.

Конкурс проводится по пяти направлениям: стихотворение, авторская песня, фотография, видеорепортаж, статья в СМИ.