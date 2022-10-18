О Всероссийском онлайн форуме молодых семей «Родные-Любимые»

Федеральным агентством по делам молодежи с целью формирования у молодежи традиционных семейных ценностей, а также реализации приоритетного направления государственной молодежной политики с 3 по 5 ноября 2022 года на обновленной платформе родные-любимые.рф пройдет Всероссийский онлайн форум молодых семей «Родные-Любимые» (далее – Форум).

В рамках Форума спикерами будут рассмотрены темы семейной психологии, семейного образования, финансовой грамотности и ведения семейного бюджета. Также на площадке Форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов (далее – Конкурс), где участники смогут представить проекты и получить финансовую поддержку на реализацию своих инициатив, объем грантовой поддержки составит до 1 млн рублей.

Для участия в Форуме и Конкурсе необходимо подать заявку в АИС «Молодежь России» (https://clck.ru/32Mazz) до 18:00 (мск) 31 октября 2022 года.

Обращаем Ваше внимание, что для подачи заявки на Конкурс участникам необходимо иметь верифицированный (привязанный к Госуслугам) аккаунт. Ознакомиться с инструкцией по верификации аккаунта, а также по подаче заявки в АИС «Молодежь России» можно по ссылке: https://clck.ru/32Mb4f