О Всероссийском онлайн-форуме «Когда говорят памятники»

11 мая 2023 года в 13:00 ч. будет проведено итоговое мероприятие Проекта – Всероссийский онлайн-форум «Когда говорят памятники» (далее – Форум).

Ссылка на предстоящую трансляцию: https://youtube.com/live/Fh6qOhttps://youtube.com/live/Fh6qOUBf2o8?feature=share

Проект реализуется в 2022–2023 годах при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации и представителей автономной некоммерческой организации «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области». Проект инициировали гражданские активисты Ростовской области, отмечающей в нынешнем году 80-ю годовщину освобождения от немецкофашистских захватчиков.

Для дончан данный Проект – это дань памяти и знак признательности защитникам Донского края – жителям (уроженцам) регионов России. Центральное мероприятие Проекта – Всероссийский конкурс «Дон. Дорога фронтовая» – конкурс исследовательских работ о судьбах участников Великой Отечественной войны, чей жизненный и боевой путь связаны с Донским краем (далее – Всероссийский конкурс).

Положение о конкурсе доступно по ссылке https://disk.yandex.ru/d/ROal6dXj_MjSWg Конкурсные заявки принимаются до 23 апреля 2023 года. Во Всероссийском конкурсе приняли участие жители 24 регионов. Кроме того, в рамках Проекта проводится Ростовский областной конкурс среди волонтёров и волонтёрских отрядов, осуществляющих деятельность по популяризации и благоустройству памятников и памятных мест, посвящённых участникам Великой Отечественной войны (далее – Областной конкурс).

Победители Областного конкурса получают премии и мини-гранты на осуществление вышеуказанных работ. Областной конкурс продолжается до 25 апреля 2023 года (Положение опубликовано по ссылке https://disk.yandex.ru/i/D9STxwgkS00seQ

Предлагаю волонтёрским отрядам и образовательным организациям региона, ежегодно, накануне 9 мая, осуществляющим работы по благоустройству мест захоронения участников Великой Отечественной войны, воспользоваться возможностью получить финансовую поддержку на проведение данных работ.

В ходе Форума будут объявлены победители Всероссийского конкурса, выступят эксперты с информацией об опыте реализации проектов по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны.

В рамках Форума будет проведена Олимпиада, посвящённая участникам Великой Отечественной войны, внёсшим вклад в освобождение Донского края. Положение об Олимпиаде доступно по ссылке https://disk.yandex.ru/d/ROal6dXj_MjSWg регистрационная форма для получения призов и сертификатов участия: https://forms.yandex.ru/u/634e4e7402848f2ce27dcbda/