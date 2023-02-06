Общество

О Всероссийской акции «Широкая Масленица»!

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Акция пройдет с 20 по 26 февраля. Участников ждут игры, викторины, мастер-классы.

Все желающие школьники могут принять участие в творческом соревновании.

Для этого необходимо:
подготовить работы по трем номинациям на выбор (масленичная песня, масленичная кукла-чучело, устное творчество); записать исполнение на видео; опубликовать с хештегом #масленицакдш в «ВКонтакте».

Указать регион, номинацию, имя и фамилию. Обязательное условие — открытая страница с возможностью обратной связи.

Кроме того, ведущие фольклорные коллективы страны подготовили видеоролики о каждом дне масленичной недели, которые появятся на портале культурадляшкольников.рф и в социальной сети ВКонтакте в период с 20 по 26 февраля.

По итогам акции члены жюри выберут 10 лучших работ из каждой номинации. Лидеры получат сертификат участника акции и подарочные наборы от проекта, а их работы будут размещены на портале культурадляшкольников.рф

Победители будут объявлены 13 марта 2023 года.

С положением акции можно ознакомиться по ссылке https://disk.yandex.ru/d/ICicHIB8DS2AIQ

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