О Всероссийской акции #КультураДонорства

В целях развития безвозмездного регулярного донорства крови на территории Российской Федерации, укрепления и пропаганды традиций милосердия, взаимопомощи, солидарности, а также во исполнение Программы основных мероприятий Года культурного наследия народов России с июня по ноябрь 2022 года проводится основной этап Всероссийской акции #КультураДонорству#КультурныйКодДонора.

Организаторы акции – Координационный совет по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации, Федеральное медико- биологическое агентство, НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Российского Красного Креста, Министерства культуры Российской Федерации.

Мероприятия в рамках акции уже активно проводят более чем в 40 регионах России, продолжается расширение форматов и возможностей межотраслевого сотрудничества. Для подведения итогов и составления банка лучших региональных практик развития донорства крови и ее компонентов в рамках Года культурного наследия народов России экспертным составом подготовлена специальная форма по подаче результатов проведения мероприятий в рамках акции.

Познакомиться с конкурсной документацией и отправить заявку можно по ссылке https://forms.gle/nS3jraszpehUwBwPA. Подробная информация об организации акции на сайте www.nfrz.ru и по тел. 8 (495) 782-93-34, 8 (916) 747-97-90, контактное лицо – Коченова Мария Александровна, менеджер социальных проектов, эл. почта m.kochenova@nfrz.ru.