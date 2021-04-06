О возможных нарушениях энергоснабжения

Сегодня с раннего утра в Республике Дагестан сильный ветер с порывами до 25 м/с.В этой связи фиксируются нарушения энергоснабжения в сети 6-10 кВ. В зоне риска — потребители Ахтынского, Сулейман-Стальского, Дербентского, Каякентского, Магарамкентского, Буйнакского , Сергокалинского, Кизлярского, Тарумовского, Кумторкалинского, Хасавюртовского районов.

Энергетики «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» переведены на особый режим работы. В восстановительных работах задействованы 65 бригад: 202 человека, 73 единицы техники.

На энергообъектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологические нарушения отсутствуют. Энергоснабжение социально значимых объектов, в том числе медучреждений для пациентов с COVID-19, в зоне деятельности филиала «Дагэнерго» осуществляется в штатном режиме.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.