О возможности получения информации с использованием колл-центров

По информации АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (АО «Корпорация МСП»), Правительством Российской Федерации создан колл-центр по экономическим вопросам по номерам 8(800)200-01-12 и 8(800) 100-70-10, где можно узнать в том числе о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых в Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Работа колл-центра реализована по принципу сквозной консультационной поддержки по вопросам: общего консультирования по созданным инструментам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с участием АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» (первая линия), индивидуального подбора конкретных мер (вторая линия), содействия в подаче заявки на специализированные кредитные продукты, реструктуризации имеющейся задолженности (третья линия).

Колл-центры АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» также принимают звонки по вопросам реализации мер поддержки по номерам 8(800)100-11-00 и 8(800)302-01-00. Специалисты колл-центра обеспечивают консультирование по мерам поддержки АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» соответственно.

Обращение в колл-центры позволит предпринимателям сориентироваться в том, какие меры поддержки могут быть использованы в конкретной ситуации, какой комплект документов, куда и каким способом необходимо направить.