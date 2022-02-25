Наша страна на протяжении многих лет пыталась урегулировать напряжённость между Северо-Атлантическим блоком, Соединёнными Штатами Америки дипломатическими средствами. Однако, США на протяжении долгих лет препятствовало выполнению Минских соглашений, и все эти годы продолжались обстрелы мирного населения в ЛНР и ДНР. В связи с этим, решение признать Президентом ДНР и ЛНР является долгожданным и взвешенным. Данная военная операция направлена на освобождение жителей Украины от киевской хунты, именно поэтому происходящее называть войной неправильно.

Источник: Дагестанская правда