О VII Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант»

В период с 3 по 8 ноября 2022 года будет проведена VII Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» (далее — Диктант, Акция).

Проведение Акции способствует привлечению внимания к изучению этнографии (этнологии) как науке, занимающей важное место в гармонизации межнациональных отношений.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, способствует дальнейшему укреплению общероссийской гражданской идентичности, межнационального мира и согласия.

Акция пройдет в Российской Федерации и за её пределами. Результаты будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря 2022 года.

Важно, что в 2022 году в перечне вопросов Диктанта сохраняется региональная часть, являющаяся уникальной для каждого субъекта Российской Федерации.