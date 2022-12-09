Общество

О важном событии в жизни Общественной палаты Республики Дагестан!

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Общественная палата России и Рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитика» (RAEX) подготовили рейтинг региональных общественных палат. Общественная палата Республики Дагестан вошла в ТОП-10 и стала единственной из общественных палат субъектов Северо-Кавказского федерального округа, которая заняла третье место.

При распределении мест оценивались нормотворческая и общественно-политическая активность, а также информационная открытость и взаимодействие с федеральной ОП.

Как полагают федеральные эксперты, заявленная методика рейтинга позволяет рассмотреть Общественную палату как эффективный инструмент развития гражданского общества.

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