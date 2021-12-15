Общество

О телефоне горячей линии Управления Росреестра по РД

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В целях оказания консультативной помощи и оперативного решения вопросов, возникающих при организации мероприятий, связанных с обеспечением подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан организована горячая линия.

Телефон горячей линии: 8(988)458-90-67 Ахмедова Миясат Гусейновна – заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости.

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