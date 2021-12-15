О телефоне горячей линии Управления Росреестра по РД

В целях оказания консультативной помощи и оперативного решения вопросов, возникающих при организации мероприятий, связанных с обеспечением подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан организована горячая линия.

Телефон горячей линии: 8(988)458-90-67 Ахмедова Миясат Гусейновна – заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости.