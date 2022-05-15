О страховом медицинском полисе ОМС

В соответствии со ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на получение у государственных и муниципальных учреждений бесплатной медицинской помощи и охрану здоровья.

Полис обязательного медицинского страхования (далее-ОМС) является документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации при наступлении страхового случая в объёме, предусмотренном базовой программой ОМС, и на территории субъекта Российской Федерации — в объёме, установленном территориальной программой ОМС.

Согласно Правилам обязательного медицинского страхования, утверждённым приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019 г. № 108н, на территории нашей страны действуют полисы единого образца. Документ может быть в форме бумажного или электронного полиса.

Оформить полис ОМС единого образца и временных свидетельств гражданам можно на портале государственных услуг (Госуслуги), либо подать заявление в пунктах выдачи полисов (далее — ПВП). Адреса и графики работы ПВП размещены на сайтах Территориального фонда обязательного медицинского страхования и выбранной гражданином страховой медицинской организации (далее — СМО).

В Территориальном фонде ОМС Республики Дагестан и страховой компании филиал АО «Макс-М» в г. Махачкале функционирует горячая линия единого контакт-центра системы ОМС по вопросам организации и оказания медицинской помощи по базовой и территориальной программам ОМС в круглосуточном режиме: 8 800-222-29-05 (звонок бесплатный) и страховой компании филиал АО «Макс-М» в г. Махачкале: 8 800-333-06-03 (звонок бесплатный). При нарушении прав застрахованных лиц также имеется возможность обращения в Отдел по защите прав застрахованных лиц ТФОМС РД и в страховую медицинскую организацию, телефоны которой указаны на обратной стороне полиса ОМС.

С. Стальский межрайонный филиал ТФОМС РД